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"المدني" يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

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"المدني" يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة "المدني" يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
شدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.. والالتزام بالتعليمات

أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, بازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق "مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وحائل" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال "المدني": ستتأثر مناطق "الحدود الشمالية و المنطقة الشرقية و عسير و جازان و تبوك الجوف" بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة، فيما ستتأثر منطقة "القصيم" بأمطار خفيفة الى متوسطة ورياح نشطة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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