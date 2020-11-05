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"العدل": خدمة الموثق تنجز 26 ألف عملية توثيق بأكتوبر

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"العدل": خدمة الموثق تنجز 26 ألف عملية توثيق بأكتوبر "العدل": خدمة الموثق تنجز 26 ألف عملية توثيق بأكتوبر
في إطار جهود التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات

نفّذ الموثقون والموثقات المعتمدون من وزارة العدل خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، نحو 26 ألف عملية توثيقية تنوعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، بالإضافة إلى تصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وذكرت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات؛ للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية، تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على: (خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك)، وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل: (خدمة الإقرار بالدين، وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات)، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وقوقل بلاي.

وتُعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًّا مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخّص لهم منذ صدور نظام التوثيق، نحو 2200 موثق وموثقة في جميع أنحاء المملكة؛ حيث نفذوا أكثر من 296 ألف عملية توثيق وفّرت على أكثر من نصف مليون مستفيد مراجعة كتابات العدل واستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن خدمة الموثق تأتي ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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