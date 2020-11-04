أكبر حصيلة يومية للوفيات.. إسبانيا تسجل 1623 حالة وفاة بكورونا و25042 إصابة

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معظم الأقاليم الإسبانية أعلنت عزل حدودها حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري

سجلت إسبانيا 1623 حالة وفاة و25042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل أكبر حصيلة يومية للوفيات والإصابات في البلاد.

وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و284408 حالات، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 38118 حالة وفاة.

يُذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ وطنية ستستمر حتى مطلع شهر مايو المقبل، علمًا بأن معظم الأقاليم الإسبانية أعلنت عزل حدودها حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري، فيما أغلقت بعضها المقاهي والمطاعم والمراكز الثقافية لمدة 15 يومًا.