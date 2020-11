5 أفلام واقعية عن رؤساء أمريكا

★ ★ ★ ★ ★

1- فيلم Lincoln

يركز الفيلم على حياة إبراهام لينكولن، الرئيس الـ16 في تاريخ أمريكا، وسعيه الدؤوب للقضاء على العبودية وتعزيز الديمقراطية، وأخيرًا حادثة اغتياله عام 1865.

2- فيلم JFK (جون كينيدي)

يدور الفيلم حول الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، وعملية اغتياله والغموض وراء مقتله، حيث يحاول محامي مقاطعة لويزيانا، جيم جاريسون، فك ملابسات غموض الحادثة.

3- فيلم All the President’s Men

يتناول الفيلم تفاصيل تحقيق بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية حول فضيحة ووترجيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

4- فيلم Frost/Nixon

يتناول الفيلم محاولة الصحفي التليفزيوني، ديفيد فروست، صنع اسم لنفسه من خلال إجراء مقابلة مع الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون يواجهه فيها بأخطاء الماضي.

تدور أحداث فيلم «فروست ونيكسون» بعد 3 أعوام من تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي، حينما نصب الصحفي فخًا للرئيس نيكسون.

5- فيلم In the Line of Fire

يتناول فيلم In the Line of Fire (في خط النار) محاولات العميل بالخدمات السرية، فرانك هوريجان، القبض على منفذ عملية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بعد فشله في إنقاذ الرئيس خلال خدمته له.