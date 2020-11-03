"وولف": لا يوجد دليل على تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية

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أشار إلى أن حسم النتائج قد يستغرق وقتاً

أفاد القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، اليوم (الثلاثاء)، بـأنه لا يوجد دليل على أن فاعلاً أجنبيًا، أضر بأصوات الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ونقلت "رويترز" عن "وولف" قوله في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت: "ليس لدينا مؤشرات على أن ممثلاً أجنبياً قد نجح في المساومة أو التلاعب بأي أصوات في هذه الانتخابات".

ونصح "وولف" بالصبر بينما ينتظر الأمريكيون النتائج، مشيرًا إلى أن عملية حسم النتائج قد تتطلب وقتًا.

وقدم أكثر من 90 مليون بطاقة اقتراع في موجة غير مسبوقة من التصويت المبكر، ومن المتوقع أن يتم اختيار ملايين آخرين اليوم، فيما يعد بأن يكون منافسة تدور رحاها بشدة.

وتنتشر المخاوف من أن تسعى قوة أجنبية للتدخل في انتخابات 2020 منذ الانتخابات السابقة في عام 2016، عندما ألقى قراصنة روس عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني عبر الإنترنت للتأثير في التصويت تجاه الجمهوري دونالد ترامب وبعيدًا عن المنافس الديمقراطي هيلاري كلينتون.