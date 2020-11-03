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وزير الصحة الاردني : 3 مستشفيات ميدانية موزعة على الأقاليم

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وزير الصحة الاردني : 3 مستشفيات ميدانية موزعة على الأقاليم وزير الصحة الاردني : 3 مستشفيات ميدانية موزعة على الأقاليم

جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة نذير عبيدات، إن نسبة العينات الإيجابية من إجمالي فحوصات اليومية، ارتفعت إلى 16%.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك بدار رئاسة الوزراء، أن هذه النسبة قد لا تكون ثابتة نتمنى أن تنخفض مستقبلا.

وأوضح عبيدات أنه تم التعاقد مع أحد المسشتفيات الخاصة في العاصمة عمان، لشراء خدمات منها، على أن تقدم 200 سرير عادي و40 سرير عناية حثيثة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة وتنسق مع جمعية المستشفيات الخاصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وبيّن عبيدات أن الوزارة تعمل على إنشاء 3 مستشفيات ميدانية، في الشمال والوسط والجنوب.

وقال عبيدات إن وزارة الصحة تعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الكوادر الصحية الموجودة خارج وزارة الصحة وسيتم منحهم تسهيلات كبيرة لتسهيل استقطاب كوادر إضافية للعمل بالوزارة، مهيبا بهم أن يبادروا للتعاون مع الوزارة من اجل زيادة القدرات.

وأكد عبيدات أن حماية الكوادر الصحية أمر مهم، وأن الوزارة طلبت من كل المستشفيات تأمين جميع وسائل الوقاية الشخصية للكوادر العاملة فيها، وإبلاغ الوزارة بكل ما تحتاجه من وسائل وقاية صحية.

وبين عبيدات أن الأردن تعاقد مع الشركات لتزويد الأردن بمليونين و200 ألف جرعة لكورونا - حين اعتمادها - وسيتم توزيعها حسب الأولوية الصحية.

وأوضح وزير الصحة أنه لم يصدر عن لجنة الأوبئة توصية بحظر شامل لمدة أسبوعين.

جي بي سي نيوز

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