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سفارة المملكة بالنمسا تهيب بالمواطنين الموجودين في فيينا: أبقوا في منازلكم

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سفارة المملكة بالنمسا تهيب بالمواطنين الموجودين في فيينا: أبقوا في منازلكم سفارة المملكة بالنمسا تهيب بالمواطنين الموجودين في فيينا: أبقوا في منازلكم
دعتهم إلى تجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان واتباع تعليمات السلطات

سفارة المملكة بالنمسا تهيب بالمواطنين الموجودين في فيينا: أبقوا في منازلكم

دعت سفارة المملكة المواطنين الموجودين في فيينا الى الابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تهيب سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا بالمواطنين الموجودين في فيينا، توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

وكانت قد أعلنت السلطات النمساوية، أن مستشفيات فيينا استقبلت مساء الإثنين 15 مصاباً، بينهم 7 في حالة خطيرة، من جرّاء الهجوم الذي وقع قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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