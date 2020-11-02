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مقتل نائب قائد "جيش ناجورنو كاراباخ" في المعارك مع قوات أذربيجان

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مقتل نائب قائد "جيش ناجورنو كاراباخ" في المعارك مع قوات أذربيجان مقتل نائب قائد "جيش ناجورنو كاراباخ" في المعارك مع قوات أذربيجان
إعفاء "هاروتيونيان" من القيادة بعد إصابته

مقتل نائب قائد

قُتل نائب قائد "جيش الدفاع" في إقليم ناجورنو كاراباخ أرتور سركيسيان في المعارك مع الجيش الأذربيجاني، بحسب ما أفاد مصدر في الإقليم اليوم الاثنين.

ونشر المكتب الإعلامي للجيش في "ناجورنو كاراباخ" قائمة جديدة من 11 عسكريًّا قُتلوا في المعارك، بينهم أرتور سركيسيان، وقائد يدعى العقيد سيرغي شاكاريان، دون أن يذكر تاريخ مقتلهما، وفقًا لـ" اليوم".

وأعفى رئيس "ناجورنو كاراباخ" أرايك هاروتيونيان اليوم اللواء جلال هاروتيونيان من وظائفه وزيرًا للدفاع بسبب إصابته الخطيرة، وعيّن في منصبه ميكائيل أرزومانيان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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