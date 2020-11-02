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الانتخابات الأمريكية: صراع اللحظات الأخيرة في الولايات المتأرجحة

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الانتخابات الأمريكية: صراع اللحظات الأخيرة في الولايات المتأرجحة الانتخابات الأمريكية: صراع اللحظات الأخيرة في الولايات المتأرجحة
السباق ما زال محتدماً واستطلاعات الرأي تتباين

الانتخابات الأمريكية: صراع اللحظات الأخيرة في الولايات المتأرجحة

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ، عن الدعم في أربع ولايات متأرجحة، قد تؤمن له الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، بينما سيركز منافسه الديمقراطي جو بايدن على ولاياتي بنسلفانيا وأوهايو خلال اليوم الأخير من الدعاية الانتخابية الشاقة.

ويتخلف الجمهوري ترامب عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل يوم الانتخابات، غدا الثلاثاء، لكن السباق محتدم في عدد كاف من الولايات المتأرجحة بدرجة تتيح لترامب تجميع الأصوات اللازمة للفوز في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز وعددها 270 صوتا.

وسيعقد ترامب مؤتمرات انتخابية في ولايات نورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن واثنين في ميشيغن، وفق "رويترز".

وسيختتم ترامب حملته في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، وهو المكان نفسه الذي اختتم فيه حملته الرئاسية لعام 2016 بحشد جماهيري بعد منتصف الليل في يوم الانتخابات.

وشكك ترامب مرة أخرى في نزاهة الانتخابات، قائلا إن إحصاء الأصوات الذي سيستمر بعد يوم الانتخابات سيكون "أمرا مروعا" وأشار إلى أن محاميه قد يتدخلون.

وأدلى الأمريكيون بالفعل بما يقرب من 60 مليون صوت عبر البريد. وقد يستغرق فرز هذه الأصوات أياماً أو أسابيع في بعض الولايات، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز في الساعات التي تلي انتهاء الاقتراع ليلة الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين: "لا أعتقد أنه من العدل أن نضطر إلى الانتظار لفترة طويلة بعد الانتخابات".

وأدلى 92.2 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا وهو رقم قياسي، وصوتوا إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية، وهو ما يمثل حوالى 40٪؜ من الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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