أخبار عاجلة

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تنتهي من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام

Print
أمانة العاصمة المقدسة تنتهي من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام أمانة العاصمة المقدسة تنتهي من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام
في إطار الجهود المستمرة لتهيئة المتنزهات للأهالي والزوّار وتحسين جودة الحياة

أمانة العاصمة المقدسة تنتهي من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام

أنهت أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام.

وفي التفاصيل، تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة أعمال الزراعة والصيانة للحدائق العامة، وتجميل الشوارع والميادين بالعاصمة المقدسة.

وقد تم الانتهاء من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام، إضافة إلى صيانة ونظافة الحدائق العامة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لتهيئة المتنزهات للأهالي والزوار، وتحسين جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا

كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية

كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية

بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"

بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

شبكة عيون الإخبارية