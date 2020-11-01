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الخبير التحكيمي المهنا: هدف الشباب الأول تسلل.. وضربة الجزاء صحيحة

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الخبير التحكيمي المهنا: هدف الشباب الأول تسلل.. وضربة الجزاء صحيحة الخبير التحكيمي المهنا: هدف الشباب الأول تسلل.. وضربة الجزاء صحيحة

الخبير التحكيمي المهنا: هدف الشباب الأول تسلل.. وضربة الجزاء صحيحة

أكد عمر المهنا الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية أن هدف فريق الشباب الأول غير صحيح وكان يجب على الحكم إلغاءه لوجود التسلل على اللاعب ألفريد ندياي لتدخله في اللعب واحتساب ركلة حرة غير مباشرة على الشباب.

وأضاف أن هدف التعادل لفريق النصر صحيح حيث لا وجود لحالة تسلل على مسجل الهدف أيمن يحيى كما لا توجد أي مخالفة قبل تسجيل الهدف كون مختار علي لم يرتكب خطأ أو مخالفة أثناء تدخله على اللاعب الأرجنتيني بانيغا وقرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح.

وتابع أن قرار الحكم شكري الحنفوش باحتساب ركلة الجزاء للشباب في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع صحيح لوجود خطأ داخل منطقة الجزاء، مشيراً إلى أنه إذا كان الخطأ على خط منطقة العمليات فالخط يعتبر من ضمن منطقة الجزاء.

وأشار الخبير التحكيمي أنه لا وجود لركلة جزاء للنصر عند الدقيقة 9 نتيجة وقوع بيتروس داخل المنطقة وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب.

وأوضح المهنا أن قرارات الحكم غيرت مجرى المباراة على اعتبار أنه احتسب الهدف الأول للشباب وهو جاء من تسلل، وبالتالي يعتبر هذا القرار مؤثراً في نتيجة اللقاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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