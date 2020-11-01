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شاهد.. رجال المرور بالباحة ينظمون حركة السير أثناء هطول الأمطار

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انتشرت الدوريات مبكراً تزامناً مع تحذيرات الأرصاد من الحالة المطرية

شاهد.. رجال المرور بالباحة ينظمون حركة السير أثناء هطول الأمطار

انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة منذ وقت مبكر، تزامناً مع تحذيرات الأرصاد والتوقعات بهطول أمطار على منطقة الباحة وعدد من مناطق المملكة.

وتفصيلاً، شهدت الباحة موجة أمطار استدعت تواجد رجال المرور بالباحة في عدد من النقاط رغم الأمطار، وذلك لتسيير حركة السير والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتقديم العون والمساعدة لمحتاجيه.


وبث حساب المرور الرسمي صوراً لرجال مرور الباحة أثناء تواجدهم الميداني وقت هطول الأمطار.

شاهد.. رجال المرور بالباحة ينظمون حركة السير أثناء هطول الأمطار

شاهد.. رجال المرور بالباحة ينظمون حركة السير أثناء هطول الأمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية