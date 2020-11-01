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شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع باستراحة العقيق المخالف للائحة التجمعات

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شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع باستراحة العقيق المخالف للائحة التجمعات شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع باستراحة العقيق المخالف للائحة التجمعات
تطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع مَن حضر

شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع باستراحة العقيق المخالف للائحة التجمعات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيُّد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل مَن حضر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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