3259 اصابة جديدة بكورونا و 37 حالة وفاة و 140 حالة شفاء في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (3259) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الاردن ، توزّعت كما يلي:

(2199) في محافظة العاصمة عمّان.

(264) في محافظة الزرقاء.

(197) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.

(118) في محافظة معان، منها (21) في البترا.

(88) في محافظة العقبة.

(86) في محافظة عجلون.

(85) في محافظة مأدبا.

(71) في محافظة البلقاء.

(66) في محافظة الكرك.

(42) في محافظة المفرق.

(35) في محافظة الطفيلة.

(8) في محافظة جرش.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (75,866) حالة.

سُجّلت (37) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (866) حالة.

بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (218) حالة، فيما غادرت (140) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,553) حالة، منهم (279) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

تمّ إجراء (19588) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,879,955) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).