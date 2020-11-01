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"مشعل بن ماجد" يوجّه لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بجدة بمعالجة الملاحظات

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"مشعل بن ماجد" يوجّه لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بجدة بمعالجة الملاحظات "مشعل بن ماجد" يوجّه لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بجدة بمعالجة الملاحظات
طالب بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتفعيل الحملات التفتيشية ورصد المخالفات

اجتمع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، في مكتبه اليوم، بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما تم إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على الأسواق الشعبية كافة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد ضرورة المعالجة السريعة لجميع الملاحظات بتلك الأسواق وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وتفعيل الحملات التفتيشية ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بجوانب الأمن والسلامة، ومخالفي نظام الإقامة والعمل، بالإضافة للتحقق من معروضات البيع وتطبيق النظام بحق مخالفي الاشتراطات الخاصة بالجهات المختصة وسلامة وصلاحية المواد التي تعرض للبيع والاشتراطات البلدية.الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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