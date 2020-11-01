قادة أجهزة التقييس العالمية يناقشون دور المواصفات في الأزمات والتحول الرقمي

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ضمن فعاليات القمة الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

يناقش قادة أجهزة التقييس العالمية الأربعاء القادم، دور المواصفات القياسية في تعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة الأزمات والحد من تأثيراتها السلبية، وكذلك سبل تعزيز المواصفات القياسية للتحول الرقمي والاستفادة منه في الأزمات؛ وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية للمواصفات التي تنظمها المملكة ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويشارك في هذه القمة مجموعة من رؤساء وقادة أجهزة التقييس الوطنية من مختلف دول العالم، ومن بينهم رئيس وسكرتير عام اللجنة الدولية الكهروتقنية فيليبي ميتزجر، والأمين العام لمنظمة التقييس الدولية (الأيزو) سيرجيو موخيكا، وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور تشيساب لي.

كما يشارك في هذه القمة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومساعد وزير الاتصالات الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس مجموعة العبيكان للاستثمار المهندس عبدالله العبيكان، ونائب رئيس الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المهندس فهد المعمر.

ويرعى القمة الدولية للمواصفات بالرياض وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.