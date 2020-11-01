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نجاح المرحلة الثانية لتفويج المعتمرات واستعدادات لـ"الثالثة".. "القادمات من الخارج"

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نجاح المرحلة الثانية لتفويج المعتمرات واستعدادات لـ"الثالثة".. "القادمات من الخارج" نجاح المرحلة الثانية لتفويج المعتمرات واستعدادات لـ"الثالثة".. "القادمات من الخارج"
"العبود": جودة وإتقان وفِرَق مؤهلة.. مهارة وخبرة من المنسوبات على مدار 24 ساعة

نجاح المرحلة الثانية لتفويج المعتمرات واستعدادات لـ

تُواصل الوكالة التطويرية للشؤون النسائية برئاسة شؤون الحرمين، استعدادها لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمين من خارج المملكة بالمسجد الحرام، خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة؛ حيث أعلنت الوكالة عن نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الثانية وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام.

كما أكدت "الوكالة" جاهزيتها طوال المرحلة الثالثة التي تبدأ اليوم الأحد الموافق ١٥/ ٣ /١٤٤٢هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، ينفذها عدد من العاملات السعوديات المؤهلات تأهيلًا عاليًا، وبمتابعة حثيثة من وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية ووكلائها المساعدين، مع تكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن مرحلة التفويج الثانية تمت بكل جودة وإتقان، وتضمنت عدة فِرَق تتكون من كادر مؤهل ذي مهارة وخبرة كبيرة من المنسوبات ومقسم على مدار (24) ساعة.

وأشارت "العبود" إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف مواقع المسجد الحرام، وتم تأمين عدد من المعقمات والكمامات، وتهيئة المرافق الخارجية كدورات المياه النسائية، وتعقيمها بشكل مستمر على مدار الساعة لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، وضمان سلامة وراحة قاصدات بيت الله الحرام، وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل طمأنينة واستقرار.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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