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بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة
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الخميس 05 نوفمبر 2020 04:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
موجز ألاخبار| الرئيس السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان و عدد من المشروعات في شرم الشيخ
مصر
Al Nahar TV
الأحد 01 نوفمبر 2020 09:22 صباحاً
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