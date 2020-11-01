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نهاية الجولة الثالثة: "كورونا" يهدِّد "النصر" قبل مواجهة "الشباب" الليلة

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نهاية الجولة الثالثة: "كورونا" يهدِّد "النصر" قبل مواجهة "الشباب" الليلة نهاية الجولة الثالثة: "كورونا" يهدِّد "النصر" قبل مواجهة "الشباب" الليلة
في ختام "جولة رئاسة العشرين" من دوري المحترفين

نهاية الجولة الثالثة:

تُختتم مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة رئاسة العشرين) بلقاء ديربي الرياض بين النصر والشباب.

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يدخل النصر المباراة وهو يمر بظرف استثنائي بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد؛ إذ سيعاني غيابات جمة.

كما يدخل الفريق المباراة وهو يعاني نتائج متدهورة في المباراتَين السابقتَين بعد تعرُّضه للهزيمة فيهما؛ وبات بلا أي رصيد نقطي.

وفي المقابل يدخل الشباب المباراة وهو يملك في جعبته أربع نقاط من فوز وتعادل، ويسعى لاستكمال نتائجه الإيجابية للدخول في ترتيب مرتفع في جدول المسابقة.النصر الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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