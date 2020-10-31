رئيس اتحاد الفروسية يتوج الفائزين في ثاني أيام كأس الأولمبية السعودية

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توج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد أمس الجمعة الفائزين في منافسات اليوم الثاني من كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفروسية التي انطلقت أمس الأول الخميس بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة يمثلون ستة دول مختلفة بمركز العيد في مدينة الرياض.



وشهدت منافسات اليوم إقامة خمس أشواط، تم تخصيص الجولة الأولى والثانية منها لأجيال المستقبل وهي الفئة العمرية الأقل سنًا.



بدأ الشوط الصغير مع مجموعة من الفارسين الأبطال، حيث تمكن الفارس خالد الهادي من تحقيق المركز الأول ويتبعه المركز الثاني الفارس مشعل الحربي، ويليه الفارس فهد الجعيد.



وأما الشوط المتوسط فقد حقق الفارس سلمان العجمي المركز الأول، وأتى الفارس صالح بن عميرة بالمركز الثاني يليه في المركز الثالث الفارس عبد الله الراجحي.



وفي منافسات الشوط التأهيلي لكأس اللجنة الأولمبية حقق المركز الأول الفارس خالد المبطي والمركز الثاني الفارس بدر الفرد ويليهم الفارس ناصر الشواف.

