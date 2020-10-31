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مكة.. الجهات الأمنية تباشر حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب الحرم

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نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية

مكة.. الجهات الأمنية تباشر حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب الحرم

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى.

واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجاري إحالته للنيابة العامة .

المسجد الحرام إمارة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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