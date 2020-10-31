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.. دفع 150 دولاراً ليلعب مع نمر أسود فلقي عقاباً صادماً

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بالفيديو .. دفع 150 دولاراً ليلعب مع نمر أسود فلقي عقاباً صادماً .. دفع 150 دولاراً ليلعب مع نمر أسود فلقي عقاباً صادماً
" إيه بي سي": صورة واحدة للرجل من ظهره بغرفة مظلمة

بالفيديو .. دفع 150 دولاراً ليلعب مع نمر أسود فلقي عقاباً صادماً

دفع رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية 150 دولاراً من أجل أن يحظى بالتواجد في مكان واحد مع نمر أسود، ويتمكن من مداعبة الحيوان والتقاط بعض الصور معه، لكن ما إن دخل الرجل قفص النمر حتى تحول الأمر إلى كارثة.

وقالت شبكة " إيه بي سي" الأخبارية، إن الأمريكي دوايت تيرنر، 50 عاماً، شاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرجل يلعب مع نمر أسود، كان الرجل هو مايكل بوجي، صاحب محمية خاصة للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، ولديه ترخيص للاحتفاظ بهذه الحيوانات في مكان مخصص لذلك في منزله بمدينة ديفي في ولاية فلوريدا.

وبعدها اتصل " تيرنر" بـ" بوجي"، ودفع 150 دولاراً من أجل أن يلعب مع النمر الأسود، ويتمكن من مداعبته والتقاط بعض الصور معه، وبالفعل ذهب " تيرنر" إلى منزل " بوجي"، وما إن دخل في قفص النمر بالحديقة الخلفية للمنزل، حتى عاجله الوحش بهجوم قاس، فأنشب مخالبه في رأس " تيرنر".

وفي تقريرها المصور، قالت " إيه بي سي"، التقطت هذه الصورة لـ" تيرنر" من ظهره في غرفة مظلمة، وهذا كل ما وافق عليه بعد الحادث.

وتظهر الصورة ضمادة طبية ضخمة تغطي رأس الرجل بالكامل وجزءاً كبيراً من وجهه، بعدما مزق النمر فروة رأسه بالكامل وقطع نصف أذنه اليمنى في ثوان.

وقد خضع " تيرنر" لعمليتين جراحيتين، وبقي لمدة أسبوع في غرفة العناية الفائقة، حتى أصبحت حالته مستقرة.

وقالت سلطات الولاية إن من حق " بوجي" الاحتفاظ بهذه الحيوانات ورعايتها في محميته طبقاً للترخيص الحاصل عليه، لكن ليس من حقه السماح لأحد بالتواصل مع هذه الحيوانات.

وقد وجهت سلطات الولاية لـ " تيرنر" تهمة " السماح بالتواصل القريب والكامل ( دون عازل ) مع حيوان خطر"، وهي تهمة عقوبتها غرامة مالية، كما يطالب " تيرنر" بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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