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الكلية الجامعية بصامطة تنظم ورشة عمل استعداداً للاختبار المعياري عبر منصة زوم

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الكلية الجامعية بصامطة تنظم ورشة عمل استعداداً للاختبار المعياري عبر منصة زوم الكلية الجامعية بصامطة تنظم ورشة عمل استعداداً للاختبار المعياري عبر منصة زوم
تخللها اختبارين تجريبيين بهدف تهيئة الطلاب والطالبات وتعريفهم على كيفية الأسئلة

الكلية الجامعية بصامطة تنظم ورشة عمل استعداداً للاختبار المعياري عبر منصة زوم

‎نظم قسم اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بصامطة ورشة عمل بعنوان "الاستعداد للاختبار المعياري" عبر منصة زوم الإلكترونية وذلك بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور جابر مسلماني ووكيل الكلية للتطوير الأكاديمي الدكتور يحيى مباركي وعدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وتفصيلاً، هدفت الورشة إلى تعريف طلاب وطالبات المستوى الثامن في أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى جامعة جازان بماهية الاختبار المعياري وتزويدهم بكل المعلومات اللازم معرفتها عن الاختبار المعياري لبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية.

وبدأت الورشة بكلمة الأستاذة سهام عريشي، تلا ذلك عرض لفيديو تعريفي من إعداد كل من هديل مدخلي وبادما نير لينا ثم شرح لمحتويات الاختبار حيث أوضحت الدكتورة ريجي جورج المحتوى الأدبي، فيما تناولت الأستاذة آمنة مدخلي جانب الترجمة كما تطرقت الدكتورة شوبانا نانديال لمحتوى اللغويات التطبيقية إضافة إلى جانب تحليل الخطاب للأستاذة أحلام غريس.

وتخلل الورشة اختبارين تجريبيين من أجل تهيئة الطلاب والطالبات وتعريفهم على كيفية أسئلة الاختبار المعياري.

وشهدت الورشة إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات الجامعة حيث فاق الحضور ٢٠٠ طالب وطالبة من مختلف أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة.

وفي نهاية الورشة أعرب الدكتور مسلماني عن سعادته البالغة بالحضور مشيداً بجهود قسم اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بمحافظة صامطة في سبيل خدمة الطلاب والطالبات والسعي الدائم لإثراء خبراتهم المعرفية والأكاديمية.

صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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