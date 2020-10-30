يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

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خالها لـ"سبق": لا تحمل هاتفًا.. وتتعرض لنوبات صرع وتشنجات

لليوم الثاني على التوالي تكثف الجهات الأمنية في مدينة الرياض بحثها عن فتاة غادرت منزل ذويها في حي الدخل المحدود مساء الأربعاء الماضي دون أن تترك خلفها أثرًا لاختفائها، وتعاني اعتلالات نفسية، تُفقدها الذاكرة بين حين وآخر.

وكشف خال الفتاة لـ"سبق" أن الكاميرات المجاورة لمنزلهم رصدت الفتاة وهي تخرج بمفردها مرتدية عباءة سوداء، ولم يتمكنوا حتى الآن من التوصل لأي معلومة على الرغم من البحث المضني في الأسواق والحدائق والميادين والمطاعم والمخططات، والسؤال عنها في كل مكان.

وسرد خال الفتاة بعض أوصافها مناشدًا المواطنين والمقيمين مساعدة الفِرق الميدانية في البحث عنها، مشيرًا إلى أنها تتعرض للصرع والتشنجات العصبية.

وقال إن ابنة شقيقته التي تبلغ الثامنة عشر من عمرها خرجت من منزلهم بحي الدخل المحدود غرب الرياض في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء الماضي، وترتدي عباءة، وهي قصيرة جدًّا، وسمينة.

وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرًّا منذ اختفائها حتى اللحظة. ومما صعب المهمة عدم حملها هاتفًا جوَّالاً. وقد سبق لها الاختفاء قبل سنوات عدة بسبب حالتها الصحية.

وناشدت أسرة الفتاة حال الاشتباه أو العثور عليها الاتصال على هاتف رقم 0555557214 . وتم رصد مكافأة مالية لمن يعثر عليها أو يدل على مكان وجودها.مفقودة الرياض