ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

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زلزال ثانٍ يضرب بحر إيجة يسبِّب موجات تسونامي جزئي

أعلنت السلطات التركية مساء الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء الزلزال الذي وقع في مدينة أزمير إلى 12 وفاة، وأكثر من 419 جريحًا.

وبحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فإن 12 تركيًّا لقوا مصرعهم من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أزمير، فيما تم تسجيل إصابة 419 آخرين.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث قد أعلنت حدوث زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة غربي البلاد، بعد أن أعلنت وقوع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر بولاية أزمير غربي تركيا.

وتسبب الزلزال في حدوث "تسونامي" جزئي في منطقة "سفري حصار".زلزال تركيا