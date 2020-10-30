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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419
زلزال ثانٍ يضرب بحر إيجة يسبِّب موجات تسونامي جزئي

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال

أعلنت السلطات التركية مساء الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء الزلزال الذي وقع في مدينة أزمير إلى 12 وفاة، وأكثر من 419 جريحًا.

وبحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فإن 12 تركيًّا لقوا مصرعهم من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أزمير، فيما تم تسجيل إصابة 419 آخرين.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث قد أعلنت حدوث زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة غربي البلاد، بعد أن أعلنت وقوع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر بولاية أزمير غربي تركيا.

وتسبب الزلزال في حدوث "تسونامي" جزئي في منطقة "سفري حصار".زلزال تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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