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جامعة القصيم تدخل تصنيف الجامعات العالمي للتخصصات 2021م

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جامعة القصيم تدخل تصنيف الجامعات العالمي للتخصصات 2021م جامعة القصيم تدخل تصنيف الجامعات العالمي للتخصصات 2021م
التابع لهيئة التايمز الدولية

جامعة القصيم تدخل تصنيف الجامعات العالمي للتخصصات 2021م

دخلت جامعة القصيم، في تصنيف الجامعات العالمي للتخصصات 2021م التابع لهيئة التايمز الدولية، الذي يصدر سنوياً لتصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وحققت الجامعة هذا العام مراتب متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات بعدد من المجالات تمثل في: مجال الصحة والعلوم السريرية، ومجال العلوم الهندسية، كما حققت مرتبة عالمية في مجال العلوم الأساسية.

وبهذه المناسبة أوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد باني الحربي؛ أن جامعة القصيم تمكنت -بفضل الله- ثم بجهود أبنائها من تحقيق عديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، واستطاعت أن تحجز لها مكاناً في عددٍ من التصنيفات العالمية في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم السخي الذي تلقاه الجامعة من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة.جامعة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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