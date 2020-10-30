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"الوطنية للصحافة": تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بالمؤسسات القومية

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"الوطنية للصحافة": تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بالمؤسسات القومية "الوطنية للصحافة": تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بالمؤسسات القومية

مصراوي Masrawy

11:56 م الخميس 29 أكتوبر 2020

مصراوي

اختتم عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أمس، زياراته إلى المؤسسات الصحفية القومية والتي استمرت على مدار أسبوعين، لحضور أولي اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات فور تشكيلها، وذلك في إطار تقليد جديد وضعته الهيئة تأكيداً علي دعمها الكامل والمستمر للمؤسسات في تنفيذ خطوات الإصلاح الجادة.

وأكد الشوربجي خلال اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أهمية تعظيم قيمة العمل والتكاتف ونبذ الخلافات للنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيراً إلى عدم امتلاك رفاهية الوقت وأنه لا خيار ولا سبيل سوى النجاح.

وأضاف أن اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وما أعقبه من تشكيل مجالس الإدارات جاء كخطوة أولي لاستكمال الشكل الإداري الصحيح لبدء تنفيذ خطوات الإصلاح الجادة وفي كافة قطاعات المؤسسات، وسيليها قريباً تشكيل الجمعيات العمومية لتفعيل دورها في الرقابة والمحاسبة.

واتساقاً مع نصوص قانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، أوضح الشوربجي أنه سيتم تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة وتقييم أداء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير كل ثلاثة شهور، لقياس حجم الانجازات التي تم تحقيقها، ووضع المؤسسات على الطريق الصحيح في عملية الإصلاح.

وشدد على ضرورة بدء المؤسسات ومجالس الإدارات في وضع خطط واقعية لاستغلال الأصول المملوكة لها لتعظيم مواردها المالية، والعمل علي زيادة الإيرادات وترشيد أوجه الانفاق دون المساس بحقوق العاملين.

وشارك في الاجتماعات الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة الأمين العام والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز عضوي الهيئة.

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