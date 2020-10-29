أخبار عاجلة

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم المجمعة" يدعو للمشاركة بمسابقة مدرستي.. و"العقيل" يدعمها بـ١٠٠ ألف ريال

Print
تضمن 3 مجالات هي الإعلام والتعليم والتدريب.. وآخر موعد للتقديم 7 ربيع الثاني

دعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والإعلام للمشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أن جوائز المسابقة بلغت ١٠٠ ألف ريال قدمها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل الرئيس الفخري لجمعية "سواعد" لتعزيز نشر الثقافة والعلم والتعلم الذاتي والقيم على مستوى المحافظة.

وبينت الإدارة أن للمسابقة ٣ مجالات هي: "مجال الإعلام والتثقيف - مجال التعليم - مجال التدريب"، وأشارت إلى أن المشاركة تكون وفق شروط المسابقة وضوابطها، والتي لابد أن تكون مصممة بطريقة إبداعية قابلة للنشر، كما لابد أن تكون مرتكزة على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم عن بُعد.

وأهابت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة بجميع الفئات المستهدفة بالمشاركة في المسابقة، ورفعها لإدارة التعليم من خلال أقرب مدرسة جُغرافياً للمشارك، وحددت آخر موعد لرفع المشاركات يوم الأحد الموافق ٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

تعليم المجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

شبكة عيون الإخبارية