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وزير التعليم يزور جامعة أم القرى مطلع الأسبوع المقبل

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يقف على مشروع المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية والمستشفى الجامعي

وزير التعليم يزور جامعة أم القرى مطلع الأسبوع المقبل

يزور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة يوم الاثنين المقبل، حيث يستقبله رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني وعدد من مسؤولي الجامعة.

وسيقف وزير التعليم الدكتور آل الشيخ على مشروع المدينة الجامعية لكليات الطالبات الجديد بالعابدية، كما سيزور الوزير مستشفى الجامعي، ويطلع على نسبة إنجاز تجهيزه.

وزير التعليم يزور جامعة أم القرى مطلع الأسبوع المقبل

وزير التعليم حمد آل الشيخ جامعة أم القرى وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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