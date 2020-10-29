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بالتعاون مع "الصحة".. "الإسلامية بالمدينة" تقيم حملة لتطعيم منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

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"العتيبي" أكد أهمية تنفيذ ذلك في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار

بالتعاون مع

تلقى منسوبو فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك في إطار التعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام لفرع وزارة بالمدينة المنورة وجب بن علي العتيبي، أن هذا التطعيم والحرص على إعطائه لكل منسوبي فروع الوزارة ببلادنا الغالية عامة وفرع المدينة خاصة، ذو أهمية عالية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار العتيبي إلى أن تلك الحملة انطلقت عقب توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المتضمنة التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن لضمان توفير أعلى مستويات الأمان على الصحة العامة لمنسوبي الشؤون الإسلامية وسلامتهم من الأمراض الموسمية بمشيئة الله ..

وأكد "العتيبي" أنه حرصًا على صحة وسلامة الجميع وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، جرى تقديم التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا .

بالتعاون مع

بالتعاون مع

بالتعاون مع

بالتعاون مع

بالتعاون مع

بالتعاون مع

بالتعاون مع

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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