أخبار عاجلة

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وقت اللياقة" تواصل تعاونها مع القطاع الصحي وتكرم التجمع الأول بالمنطقة الوسطى

Print
ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا بجانب دوره في الحد من وقوع الأمراض

قامت وقت اللياقة ممثلة في شدن الصقري مديرة الأندية النسائية في "وقت اللياقة" بتكريم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، ممثلة في سالم الجذمي مدير شؤون المراكز والنطاقات الصحية، لتقديمهم لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية بين وقت اللياقة ووزارة الصحة.

ويأتي ذلك التكريم، إيمانًا من مسؤولي وقت اللياقة بالدور الكبير الذي ظل يقوم به القطاع الصحي والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمجتمع، وقد ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا، بجانب دورها في نشر التوعية الصحية واتباع الإجراءات الوقائية في الحد من وقوع الأمراض.

كما يأتي هذا التكريم اتساقًا مع مبدأ الشراكة المجتمعية القائمة بين وقت اللياقة ووزارة الصحة التي ظلت تنتهجه وقت اللياقة منذ فترة طويلة، حيث يجد تفاعلا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف الجهات.. وقد ضم فريق العمل كلاً من ماجد المشوح وصالحة الشهراني وعائشة الصومالي وريم أبو شريان وسمر القحطاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

شبكة عيون الإخبارية