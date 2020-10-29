بـ"شورت جينز".. رامز أمير بإطلالة كاجوال على ريد كاربت "الجونة"

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مصراوي Masrawy

كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

ظهر الفنان رامز أمير على الريد كاربت باليوم السابع من مهرجان الجونة بدورته الرابعة بإطلالة كاجوال.

ارتدى رامز قميص أبيض بتوقيع دار الأزياء العالمية تومي هيلفجر ونسق معه شورت جينز.

نسق رامز مع إطلالته الكاجوال نظارة ميرور، وساعة سوداء.

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.