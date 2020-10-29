مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة

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أكدت مجددًا وقوفها التام إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات

أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة قيام ميليشيا الحوثي بشنّ هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، مجددًا وقوفها التام إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مستنكرةً تكرار تلك الهجمات الدنيئة من جانب ميليشيا الحوثي التي تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.