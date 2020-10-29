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أروى جودة ولجين عمران بنفس الإطلالة في الجونة.. من الأجمل؟

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أروى جودة ولجين عمران بنفس الإطلالة في الجونة.. من الأجمل؟ أروى جودة ولجين عمران بنفس الإطلالة في الجونة.. من الأجمل؟

مصراوي Masrawy

03:45 م الخميس 29 أكتوبر 2020

كتبت - نور إبراهيم:

شهد الريد كاربت العديد من الإطلالات المتنوعة سواء المميزة أو الغريبة، وذلك خلال مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

وقد تظهر على السجادة الحمراء تصاميم مكررة لفساتين الفنانات ولكن تتفوق واحدة على الأخرى.

نشر ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه بإنستجرام صورة مجمعة للفنانتين أروى جودة ولجين عمران وهما يرتدين نفس تصميم الفستان، ففي رأيك من الأجمل؟

ظهرت أروى في ثاني أيام المهرجان بفستان سيمون مصنوع من قماشة لامعة، به كشاكش من عند الوسط وبليسيه من أسفل، وبه فتحة ساق طويلة من الأمام.

بينما ارتدت لجين عمران في سادس أيام المهرجان فستانا من نفس قماشة فستان أروى جودة ونفس التصميم، باختلاف فتحة الساق الموجودة في فستان أروى من الأمام، والحزام التي وضعته على خصرها.

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

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