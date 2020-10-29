لليوم الثاني على التوالي.. لبنان وإسرائيل يناقشان المعايير التقنية لترسيم الحدود

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تجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لـ"يونيفيل"

بدأ ممثلون عن لبنان وإسرائيل اليوم (الخميس) جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

وبينت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أن الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة انطلقت لليوم الثاني على التوالي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة أربع ساعات، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.

وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" بعيداً عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد.

ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.