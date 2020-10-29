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الدولي المصري يقود الدفاع.. وجماهير "الاتحاد" تردد: "حجازي وبس"

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اللاعب وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى جدة

الدولي المصري يقود الدفاع.. وجماهير

استقبلت جماهير "الاتحاد" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، المنضم أخيراً لصفوف الفريق الكروي الأول قادماً من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وردّدت الجماهير "الاتحادية" التي احتشدت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بصوت عال: "حجازي وبس"، كما تم التقاط الصور معه، حتى مغادرته وأسرته المطار، متوجهاً إلى مقر السكن.

وأكمل "حجازي" سلسلة المحترفين الأجانب في نادي "الاتحاد" إلى جانب: جروهي، وهنريكي، ورومارينيو، وكريم الأحمدي، وقاري رودريجيز، وألكسندر بريجوفيتش.

الدولي المصري يقود الدفاع.. وجماهير

الدولي المصري يقود الدفاع.. وجماهير

الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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