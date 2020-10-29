فرنسا.. ارتفاع عدد قتلى هجوم نيس إلى 3 أشخاص وأنباء عن قطع رأس امرأة

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الشرطة دعت المواطنين عبر "تويتر" إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في جنوب البلاد

ارتفع عدد قتلى هجوم مدينية "نيس" الفرنسية إلى 3 قتلى وعدد من الجرحى.

وكانت قد أعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق، اليوم، عن مقتل شخصين وجرح آخرين، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين: إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر "تويتر" المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

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عمدة مدينة "نيس" يصف الواقعة بـ"العمل الإرهابي"

فرنسا.. مقتل اثنين وإصابة آخرين بهجوم بسكين قرب كنيسة

أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل شخصين وجرح آخرين، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر "تويتر"، المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وقال عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروسي، على "تويتر" إنه يعتقد أن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان هجومًا إرهابيًا.

وأكد "إستروسي" أنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الهجوم.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الشرطة إن رجلاً مسلحًا بسكين هاجم عددا من الأشخاص في التاسعة من صباح الخميس في كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس في جنوب فرنسا.

وبحسب التقرير الأولي، فقد أدى الهجوم إلى مقتل شخصين بالإضافة إلى جرح آخرين، فيما تم القبض على المهاجم بعد 10 دقائق، واقتيد إلى المستشفى متأثرا بعيارات نارية أطلقها عليه رجال الشرطة.فرنسا