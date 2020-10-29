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اشتباه "كورونا" وعيب خلقي.. عملية ناجحة لطفل عمره يومان بـ"ولادة مكة"

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اشتباه "كورونا" وعيب خلقي.. عملية ناجحة لطفل عمره يومان بـ"ولادة مكة" اشتباه "كورونا" وعيب خلقي.. عملية ناجحة لطفل عمره يومان بـ"ولادة مكة"
بعد إطلاع والد الطفل على مخاطر التخدير والجراحة وموافقته على الأمر

اشتباه

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إجراء عملية ذات خطورة عالية لطفل عمره يومان، يعاني من عيب خلقي بفتحة الشرج مصاحب لعدة عيوب خلقية معقدة بالقلب واشتباه إصابة الطفل بكوفيد ١٩، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وتم تحويل الطفل من مستشفى خاص إلى مستشفى الولادة والأطفال، وتنويمه بعناية الأطفال حديثي الولادة، وتقييم الحالة من الدكتورة سميرة يماني استشارية القلب، وإبلاغ والد الطفل بخطورة وصعوبة الحالة من ناحية التخدير والجراحة، ووافق على إجراء العملية.

وتم إجراء العملية التي شملت توصيل جزء من القولون بجدار البطن الأمامي، تاركًا للطفل فتحة بالبطن كمرحلة أولية لإصلاح انسداد فتحة الشرج ونجاح الفريق الطبي -بفضل من الله- في المحافظة على نسبة الأوكسجين طبيعية ووظيفة قلب طبيعية طيلة فترة التخدير، وفصل الطفل من جهاز التنفس الصناعي، وتحويله إلى عناية حديثي الولادة ولله الحمد في نفس يوم التنويم، بمشاركة فريق التخدير المكون من الدكتور أنس بركات استشاري التخدير، والدكتور حسن حجازي أخصائي التخدير، وفريق جراحة الأطفال الدكتور ريهام استشاري جراحة الأطفال، والدكتور عاصم أخصائي جراحة الأطفال.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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