بالفيديو.. لحظة انفجار نيزك في سماء روسيا

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باحث: هذه النيازك تنفجر قبل وصولها إلى سطح الأرض

رأى أهالي مدينة أوخا بشمال جزيرة سخالين الروسية في أقصى شرق روسيا، ضيفاً فضائياً غامضاً انفجر مساء أمس في سماء المدينة.

وتمكّن البعض من تصوير هذا الانفجار؛ ومنهم أحد سكان مدينة أوخا الذي التقط المشهد بواسطة كاميرا سيارته في مقطع فيديو لنيزك كبير انفجر في السماء ونشره على "يوتيوب".

وقال الرجل إنه سار مساء يوم 28 أكتوبر في شارع دزيرجينسكي، حيث التقط وميضاً ساطعاً ظهر في سماء المدينة، وأثراً مضيئاً ناتجاً عن الانفجار، وأضاف أنه لم يسمع صوتاً مدوياً يسببه عادة الانفجار.

وقال الباحث في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتان أسمويت: "إن الظاهرة التي التقطها سائق السيارة في شمال سخالين هي سقوط نيزك بحجم متر أو مترين". وأوضح أن مثل هذه النيازك لا تبلغ عادة سطح الأرض وتنفجر في الجو. روسيا