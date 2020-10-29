أخبار عاجلة

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. لحظة انفجار نيزك في سماء

Print
بالفيديو.. لحظة انفجار نيزك في سماء روسيا .. لحظة انفجار نيزك في سماء
باحث: هذه النيازك تنفجر قبل وصولها إلى سطح الأرض

بالفيديو.. لحظة انفجار نيزك في سماء روسيا

رأى أهالي مدينة أوخا بشمال جزيرة سخالين الروسية في أقصى شرق ، ضيفاً فضائياً غامضاً انفجر مساء أمس في سماء المدينة.

وتمكّن البعض من تصوير هذا الانفجار؛ ومنهم أحد سكان مدينة أوخا الذي التقط المشهد بواسطة كاميرا سيارته في مقطع لنيزك كبير انفجر في السماء ونشره على "يوتيوب".

وقال الرجل إنه سار مساء يوم 28 أكتوبر في شارع دزيرجينسكي، حيث التقط وميضاً ساطعاً ظهر في سماء المدينة، وأثراً مضيئاً ناتجاً عن الانفجار، وأضاف أنه لم يسمع صوتاً مدوياً يسببه عادة الانفجار.

وقال الباحث في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتان أسمويت: "إن الظاهرة التي التقطها سائق السيارة في شمال سخالين هي سقوط نيزك بحجم متر أو مترين". وأوضح أن مثل هذه النيازك لا تبلغ عادة سطح الأرض وتنفجر في الجو. روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. متحدث الداخلية: سيتم فرض #منع_التجول بناء على توصيات اللجنة المعنية متى ما دعت الحاجة

بالفيديو.. متحدث الداخلية: سيتم فرض #منع_التجول بناء على توصيات اللجنة المعنية متى ما دعت الحاجة

بالفيديو.. متحدث الداخلية: سيتم فرض #منع_التجول بناء على توصيات اللجنة المعنية متى ما دعت الحاجة

بالفيديو.. متحدث الداخلية: سيتم فرض #منع_التجول بناء على توصيات اللجنة المعنية متى ما دعت الحاجة

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

شبكة عيون الإخبارية