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إصابات كورونا.. الصين تسجل 47 حالة جديدة و125 بكوريا الجنوبية

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إصابات كورونا.. الصين تسجل 47 حالة جديدة و125 بكوريا الجنوبية إصابات كورونا.. الصين تسجل 47 حالة جديدة و125 بكوريا الجنوبية
خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا.. الصين تسجل 47 حالة جديدة و125 بكوريا الجنوبية

أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 24 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة: إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 85915 حالة؛ بما في ذلك 338 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافى 80943 شخصًا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 26.271.

وشملت الإصابات الجديدة 106 إصابات محلية و19 إصابة وافدة من الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 أكتوبر عندما سجل العدد 138.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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