أمريكا تسجل 72,183 إصابة جديدة بكورونا و901 حالة وفاة

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إجمالي الإصابات بلغ 8,752,794 والوفيات 225,985 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كشفت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 8,752,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 225,985 حالة وفاة.

