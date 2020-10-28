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بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين

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بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين
تقديراً لتبرعهم بالدم 50 مرة

بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لستة مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة.

وشملت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم الميدالية: العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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