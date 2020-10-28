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مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 04:57 صباحاً
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 04:57 صباحاً
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 12:33 صباحاً
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 12:33 صباحاً
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لعلهم يفقهون | التربية الأخلاقية في الحكم العطائية | الأربعاء28/10/2020 | الحلقة الكاملة
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DMC
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 مساءً
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