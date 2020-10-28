"الشؤون الإسلامية" تواصل تطبيق كافة الاحترازات الوقائية من "كورونا"

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"النفيسي": الوزارة تُطبّق كافّة البروتوكولات الصحيّة ونُلاحظ وعياً كبيراً من الموظفين والمراجعين

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للعاملين في ديوان الوزارة والأمانات التابعة لها وفروعها بمختلف مناطق المملكة، في إطار حرص الوزارة الدائم على سلامة موظفيها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المنسجمة مع القرارات ذات العلاقة للعودة لمقرات العمل وفق المراحل المعلنة ضمن التوجيهات الكريمة.

وتواصل الوزارة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية منذ عودة العمل التدريجي، ومنها: إلزام الموظفين بارتداء الكمامات، وتعقيم وغسل اليدين، وعدم مشاركة الأدوات المكتبية بين الموظفين، والتواصل بين الموظفين عبر الإيميل والاتصال الهاتفي، وتفعيل الاتصال المرئي عن بعد في الاجتماعات وورش العمل، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الموظفين في مكان العمل.

وأوضح المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية المكلف، خالد بن سليمان النفيسي، أن الوزارة وبتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هيأت مقار العمل في ديوان الوزارة وفروعها وفق الإجراءات التي تضمن تباعد الموظفين عبر الملصقات التي تم وضعها بالمداخل والممرات وفي المصاعد والمكاتب وصالات الاستقبال، كما تواصل الوزارة وفروعها عمليات التعقيم والنظافة والصيانة، وتزويد المداخل والممرات بالمعقمات واللوحات الإرشادية.



وبين "النفيسي" أن الوزارة تقوم بقياس درجة الحرارة لكل موظف ومراجع، وتتأكد من ارتداء الكمامة وتمنع دخول أي موظف يثبت أن لديه ارتفاعاً في درجة الحرارة، ويتم في الحال إبلاغ وزارة الصحة عبر الرقم 937، منوهاً بالتعاون من جميع الموظفين والمراجعين مع تعليمات الوزارة، ووعيهم بمتطلبات الأمن والسلامة في بيئات العمل.

