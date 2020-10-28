أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لبنان وإسرائيل يبدآن المناقشات التقنية لترسيم الحدود

Print
لبنان وإسرائيل يبدآن المناقشات التقنية لترسيم الحدود لبنان وإسرائيل يبدآن المناقشات التقنية لترسيم الحدود
تعقد الجلسة في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة

لبنان وإسرائيل يبدآن المناقشات التقنية لترسيم الحدود

بدأ لبنان وإسرائيل، اليوم (الأربعاء) مناقشات تقنية حول ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية التي تعقد هذا الشهر في منطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

وبيّنت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان، أن جلسة اليوم تعد أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض، وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل.

من ناحيتها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف".

وتعقد الجلسة في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير، الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. وستستمر يومين.

ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

شبكة عيون الإخبارية