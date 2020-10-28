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داليا شوقي ببدلة غير تقليدية في سادس أيام مهرجان الجونة

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داليا شوقي ببدلة غير تقليدية في سادس أيام مهرجان الجونة داليا شوقي ببدلة غير تقليدية في سادس أيام مهرجان الجونة

مصراوي Masrawy

06:47 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020

كتبت - نور إبراهيم:

طلّت الممثلة داليا شوقي على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان الجونة بدورته الرابعة ببدلة غير تقليدية.

وارتدت داليا بدلة رصاصي مقلمة بالأبيض، ومكونة من ثلاث قطع، عبارة عن توب وبليزر هاف ستوماك وارتدت معهم جيب شورت.

ونسقت داليا مع إطلالتها كلاتش أسود لامع وحذاء سيمبل بنفس اللون، اعتمدت مكياجا ترابيا، واكتفت بوضع شعرها الجارسون على جانب واحد.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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