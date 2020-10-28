سفير المملكة بمصر يزور "أكاديمية ناصر العسكرية" ويحضر "يوم المملكة"

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شهد تقديم عرض تعريفي عن تاريخ السعودية وإنجازاتها ونهضتها التنموية

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة، حيث كان في استقباله مدير الأكاديمية اللواء أركان حرب طارق أنور هلال وعدد من قيادات الأكاديمية.

وحضر السفير نقلي خلال الزيارة يوم تقديم المملكة العربية السعودية الذي تقيمه الأكاديمية، وشهد تقديم عرض تعريفي عن تاريخ وإنجازات ونهضة المملكة التنموية في مختلف المجالات.

وعبّر السفير أسامة نقلي خلال كلمته عن شكره وتقديره لمنسوبي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وقياداتها على حسن الاستقبال، مثنيا على التاريخ الحافل للأكاديمية والدور الكبير الذي تقوم به.

وأشاد سفير المملكة لدى مصر خلال المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور على كل المستويات برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله، وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصهم على تعزيز أطر التعاون والتنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين.

حضر المناسبة الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر العميد ركن خليل المنقور، والملحق الثقافي بالإنابة الدكتور خالد النامي.