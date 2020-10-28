أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابتان و5 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف خلال 24 ساعة

Print
إصابتان و5 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف خلال 24 ساعة إصابتان و5 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف خلال 24 ساعة
المحافظة سجلت انخفاضاً ملحوظاً.. وتسجيل وفاة واحدة

إصابتان و5 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف خلال 24 ساعة

تواصل الطائف تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا من خلال القائمة اليومية التي تعلنها وزارة الصحة، حيث تم الإعلان عن حالتي إصابة رُصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حين انخفضَت أعداد المتعافين، حيث رُصد خلال نفس الفترة خمس حالات تعافٍ جديدة.

وبلغَ إجمالي المُصابين بفيروس كورونا في الطائف منذُ بدء الجائحة وحتى اليوم 11.002 حالة إصابة، كما بلغت حالات التعافي 10.655، في الوقت الذي تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتوفين من إلى 222 وفاة رحمهم الله.

يشار إلى أن هناك 125 حالة تعتبر نشطة، وما زالوا يتلقون الرعاية الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

شبكة عيون الإخبارية