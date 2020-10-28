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ماليزيا تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي وتبلغه قلقها من تشويه الإسلام

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ماليزيا تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي وتبلغه قلقها من تشويه الإسلام ماليزيا تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي وتبلغه قلقها من تشويه الإسلام
"الخارجية" شددت على أن التوتر المتزايد يضر بالتعايش السلمي

ماليزيا تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي وتبلغه قلقها من تشويه الإسلام

استدعت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الفرنسي في كوالالمبور جيل باريير؛ للتعبير عن القلق بشأن ما تردد عن خطابات كراهية وتشويه للإسلام.

وأفادت الوزارة في بيان لها نقلته "رويترز"، أنها أدانت في الاجتماع مع "باريير" بشدة أي خطاب تحريضي وأعمال استفزازية تهدف إلى التشهير بالدين الإسلامي".

وشدد على أن ماليزيا ترى أن هذا التوتر المتزايد لا يبشر بالخير للتعايش السلمي بين جميع الأديان.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، أن ماليزيا ملتزمة بدعم حرية التعبير والتعبير ما دامت تمارس هذه الحقوق باحترام ومسؤولية من أجل عدم التعدي على حقوق الآخرين أو انتهاكها.

وأضاف أنه في هذا السياق، فإن تشويه سمعة الرسول الكريم وربط الإسلام بالإرهاب هما بالتأكيد خارج نطاق هذه الحقوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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