أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14

Print
أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14
في الحادي عشر من نوفمبر القادم بحضور نائب أمير المنطقة

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14

يرعى أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ حفل تسليم الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر القادم، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

وأوضح أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكدًا أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزاً وتقديراً لنجاحاتهم.

وقال الدكتور أبو هادي: حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري، بنشر روح الإبداع والإتقان؛ لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة”.

ونوه ”أبوهادي” إلى جهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء مجلس إدارتها، والعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها، عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، واعتماد أعلى معايير التقييم، موجهاً شكره لجميع الأعضاء واللجان العاملة، متمنياً لهم مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة في حياتهم العلمية والإبداعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

شبكة عيون الإخبارية